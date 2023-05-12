Burdur'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında MHP'li Kepez Belediye Meclis üyesi Hüseyin Motor'un da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Motor'un kullandığı 07 BHH 923 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Kargı köyü yakınında, Mustafa Yenal yönetimindeki 38 H 2793 ve Recep Tag idaresindeki 07 D 9160 plakalı otomobillerle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 07 D 9160 plakalı araçtaki Ali Yılmaz'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Hüseyin Motor, Mehmet Yenal, Recep ve Fatma Tag, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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