MHP Genel Başkanı Bahçeli, Burdur'da konuştu:

BURDUR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim, sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Soros'çudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan Soros'çu bir taşeronu, nasıl serbest bırakacaksın?" dedi.

Bahçeli, partisince Burdur'da Şeker Meydanı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, yarın yapılacak seçimlerin, ülkenin dirliğine, milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, insanın huzur ve refahına hayırlı sonuçlar getirmesini ve sağduyulu, sakin, demokratik olgunlukla geçmesini diledi.

İstiklal Marşı'nın, bir cesaretin, bir faziletin, bir ferasetin, bir imanın, gıpta edilecek vatan ve millet sevgisinin abideleşmiş manzum eseri olduğunu belirten Bahçeli, bu eserin milletin ebedi duruşunu simgelediğini kaydetti.

Türk milletini korkutacak, korkuyla sindirecek, korkudan korkuya sürükleyecek herhangi bir muhasım gücün dünyada olmadığını vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bizim, terk edecek bir vatanımız, çizilecek bir sınırımız, bölünecek bir milletimiz yoktur. Bizim, yıkılacak bir devletimiz yoktur ve bizim, vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. İftiralar, milletimizi yıldıramaz. Kaset kumpasları, sosyal medya teröristleri, küresel komplolar, Türkiye'nin önünü kesemez. 14 Mayıs'ta sağlam iradeyle doğru kararı tescilleyip Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atacağız. Bu ülkeye sevdalı olmanın kolay olmadığını biliyoruz. Nitekim bu ülkeyi sevmek yürek ister."

Bahçeli, gelen asrın Türk asrı, geleceğin gücünün de Türkiye olacağını ifade ederek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti milletle birlikte ihya edeceklerini belirtti.

Burdurlulara, yarın yapılacak seçimlere hazır olup olmadıklarını soran Bahçeli, "Türk milletini zilletin anaforuna düşürmeyi hedefleyen CHP'sinden İYİ Parti'sine, HDP'sinden Deva'sına kadar malum partileri elinizin tersiyle itecek misiniz? Alayını birden sandığa gömecek misiniz?" diye konuştu.

- "Yarın fitneciler, şeytani planlar, sipariş anketler kaybedecektir"

Artık sözün, kararın millette olduğunu dile getiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Burdur milletvekili adaylarına destek istedi. Yarınki seçimin, ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın fitneciler, kötüler, şeytani planlar, sahte demokratlar, sipariş anketler, ahlaksızlar, teröristler, ekonomik tetikçiler, küresel komplolar, karanlık senaristler kaybedecektir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sayısı günbegün değişen sözde yardımcı adayları, zillet partilerinin tamamı, Allah'ın izniyle kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. 85 milyon Türk vatandaşı kazanacaktır. İstikrarımız, istiklalimiz, istikbalimiz, iffetimiz, ülkülerimiz kazanacaktır."

"PKK'nın açıkça Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini" söyleyen Bahçeli, "Bir terörist alçakça ve cüretkar şekilde milletimizi tehdit ederek, '14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar' diyebilmiştir. Eğer böyle bir niyet ve planları varsa, tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını da alıp gelmeleridir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'da başka, Van ve Ağrı'da başka açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Bahçeli, iki yüzlü bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

- "Bir teröristi nasıl serbest bırakacaksın"

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakim olan siyasi aklın, rehinli ve hacizli olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim, sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Soros'çudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan Soros'çu bir taşeronu, nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Burdur'dan soruyorum, söyle de öğrenelim. Açıkla da bilelim. Paylaş da duyalım. Sırrın nedir? Üzerinde çalıştığın zehirli formülün muhtevası nelerden ibarettir?"

Kılıçdaroğlu'na "CHP'yi götürüp Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh haline getirmeye hiç mi utanmıyorsun?" diye soran Bahçeli, CHP'nin yanı sıra İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partilerin aynı hedefe kilitlendiğini belirtti. Bunlara, Türkiye'nin emanet edilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, dünya çapında hiçbir muhalefet partisinin, Türkiye'deki muhalefet partileri kadar ülkesine ve milli haklarına cephe almadığını bildirdi.

Cumhur İttifakı'yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden, ABD'nin, AB'nin, Londra tefecilerinin, terör örgütlerinin, küresel çetelerin rahatsız olduğunu dile getiren Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır. PKK'nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu, 'AK Parti ile MHP'yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok edecekler' dedi mi demedi mi? Elbette dedi. İnşallah bunları sadece yıkmakla kalmayacağız, kökünü de kazıyacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin huzurlu, güvenli yönetimi için var olduğunu vurgulayan Bahçeli, TBMM'de güçlü bir MHP ve Cumhur İttifakı ile dünyada güçlü bir Türkiye oluşturulmasının mümkün olacağını kaydetti.

Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü için millete 100 söz verdiklerini ve bunları da gerçekleştirmeye kararlı olduklarını söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.