Bolu Belediye Başkanı Özcan, Burdur'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Burdur'da konuştu:

AA

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Burdur'da konuştu:

BURDUR (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "İlk turda bu işin biteceğine gerçekten inandık. Burada seçmeni suçlamaya hakkımız yok. Demek ki biz bazı şeyleri eksik anlatmışız." dedi.

CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Özcan, düzenlediği basın toplantısında, Bolu'da arzu ettikleri gibi bir seçim sonucu alamadıklarını, tek milletvekili çıkarabildiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hayal kırıklığı yaşadıklarına dile getiren Özcan, "İlk turda bu işin biteceğine gerçekten inandık. Burada seçmeni suçlamaya hakkımız yok. Demek ki biz bazı şeyleri eksik anlatmışız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylarının 6'lı masanın adayı olarak ortaya çıktığını anımsatan Özcan, adayın güzel projelerle ortaya çıktığını ifade etti.

Özcan, seçim kampanyasında toplumun çok hassas olduğu konularda çok net ifadelerde bulunamadıklarını, bazı şeyleri de gereğinden fazla öne çıkardıklarını bildirdi.

Toplumun hassas olduğu en önemli iki konudan birinin ekonomi, diğerinin ise "geçici sığınmacılar" meselesi olduğunu anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Gerçek sorunları bir türlü konuşamadık. Sizden rica ediyorum, özellikle şu ekonomi konusunda gittiğiniz her yerde vurgunuzu yapın. Bir de şu 'geçici sığınmacılar' konusunu. Bunlar sadece Suriyelilerden oluşmuyor. Sayı 10 milyonun üzerinde. Bunun yarısı Suriyeli ise diğer yarısı Irak, İran Pakistan ve Afganistan'dan gelen insanlar. Bizim bunlarla sosyal olarak entegre olabilme şansımız yok. Bunu anlatmamız lazım."

Özcan, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Geri Kabul Anlaşması" üzerinde durması gerektiği yönünde paylaşım yaptığını hatırlattı.

Özcan, açıklamasının ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Mehmet Cevni, CHP Burdur Milletvekili seçilen İzzet Akbulut ve görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile esnaf ziyaretinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'da şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
Burdur'da engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Burdur'da engelli gençlerin askerlik hayali gerçek ...
Burdur'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Burdur'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı
Burdurlu kadınlardan Fransa'ya bocce topu ihracatı
YEREL HABERLER Burdurlu kadınlardan Fransa'ya bocce topu ihracatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.