Bolu Belediye Başkanı Özcan, Burdur'da konuştu:

BURDUR (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "İlk turda bu işin biteceğine gerçekten inandık. Burada seçmeni suçlamaya hakkımız yok. Demek ki biz bazı şeyleri eksik anlatmışız." dedi.

CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Özcan, düzenlediği basın toplantısında, Bolu'da arzu ettikleri gibi bir seçim sonucu alamadıklarını, tek milletvekili çıkarabildiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hayal kırıklığı yaşadıklarına dile getiren Özcan, "İlk turda bu işin biteceğine gerçekten inandık. Burada seçmeni suçlamaya hakkımız yok. Demek ki biz bazı şeyleri eksik anlatmışız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylarının 6'lı masanın adayı olarak ortaya çıktığını anımsatan Özcan, adayın güzel projelerle ortaya çıktığını ifade etti.

Özcan, seçim kampanyasında toplumun çok hassas olduğu konularda çok net ifadelerde bulunamadıklarını, bazı şeyleri de gereğinden fazla öne çıkardıklarını bildirdi.

Toplumun hassas olduğu en önemli iki konudan birinin ekonomi, diğerinin ise "geçici sığınmacılar" meselesi olduğunu anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Gerçek sorunları bir türlü konuşamadık. Sizden rica ediyorum, özellikle şu ekonomi konusunda gittiğiniz her yerde vurgunuzu yapın. Bir de şu 'geçici sığınmacılar' konusunu. Bunlar sadece Suriyelilerden oluşmuyor. Sayı 10 milyonun üzerinde. Bunun yarısı Suriyeli ise diğer yarısı Irak, İran Pakistan ve Afganistan'dan gelen insanlar. Bizim bunlarla sosyal olarak entegre olabilme şansımız yok. Bunu anlatmamız lazım."

Özcan, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Geri Kabul Anlaşması" üzerinde durması gerektiği yönünde paylaşım yaptığını hatırlattı.

Özcan, açıklamasının ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Mehmet Cevni, CHP Burdur Milletvekili seçilen İzzet Akbulut ve görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile esnaf ziyaretinde bulundu.





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