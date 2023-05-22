Isparta'da bir çocuğun av tüfeğiyle oynarken yaraladığı 3 arkadaşından biri öldü

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oynarken yaraladığı 3 arkadaşından biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepeli köyündeki mantar üretim tesisinde çalışan R.C.A. (17), iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynarken silahın ateş alması sonucu aynı iş yerindeki arkadaşları Emirhan K. (17), Batuhan Y. (18) ve Mustafa Ö. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emirhan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan iki yaralının ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan, R.C.A. ile olay yerinde bulunan T.Ö. (17) gözaltına alındı.



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