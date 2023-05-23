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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur milletvekilleri mazbatalarını aldı

AA

Burdur milletvekilleri mazbatalarını aldı

BURDUR (AA) - Burdur'da 28. Dönem Milletvekilli Seçimleri'nde AK Parti Burdur milletvekili seçilen Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile CHP Burdur milletvekili seçilen İzzet Akbulut mazbatalarını aldı.

Burdur Adliyesine gelen Korkmaz ile Oğuz, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih'ten mazbatalarını teslim aldı.

Milletvekili Korkmaz, adliye önünde gazetecilere, AK Parti'nin kentte iki milletvekili çıkarmasıyla büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Milletin teveccühüne nail olduklarını belirten Korkmaz, kenttin sorunlarını çözmek için yoğun bir mesai yürüteceklerini kaydetti.

Korkmaz, 8 yıl Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttüğüne hatırlatarak, "Aynı heyecanla, inançla artık Burdur'un var olan meselelerini masaya yatıracağız. Geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyarak şehrimizi çok güçlü, gelişme noktasında ilerleyen, refahını artırmış bir şehir olma noktasında gece gündüz çalışacağız." dedi.

Milletvekili Oğuz da vatandaşların desteğiyle milletvekili seçildiğini dile getirerek, "Mazbatalarımızı aldık. İl Başkanım nezdinde tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 29 Mayıs yeni bir fetihtir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ülkemiz ve Burdur'umuz için hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Milletvekili Akbulut da Adalet Komisyonu Başkanı Talih'ten mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, milletin vekaletini aldığını, asılın millet, kendisinin vekil olduğunu aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır.' sözünü şiar edindiklerini belirten Akbulut, "Bu vatana, millete ve memlekete kalbimizden, gönlümüzden geçenleri yansıtabilmek, içimizden geçen hevesi, içimizden geçen aşkı memleketimize gece gündüz vermek adına bugün itibarıyla bir yolculuğa başlıyoruz. Gazamız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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