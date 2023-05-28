GÜNCELLEME - Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza araç kamerasında

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BURDUR (AA) - Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın, araç kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Levent Erkan'ın (55), Çevre Yolu Bulvarı'nda kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, trafik ışıklarında bekleyen aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen aracın motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsünün havaya savrulması yer alıyor.

Öte yandan, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Yasir G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Ali Yasir G. (25) idaresindeki 06 GJR 07 plakalı otomobil, dün NATO Kavşağı'nda Levent Erkan yönetimindeki 15 ACE 773 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Erkan, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, kazada otomobilde bulunan Soner Çohadar (25) da yaralanmıştı.







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