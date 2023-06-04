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Burdur Gölü'nün suyla bağlantısı kesilen iskelesine çelenk bırakıldı

AA

Burdur Gölü'nün suyla bağlantısı kesilen iskelesine çelenk bırakıldı

BURDUR (AA) - Burdur Gölü'nün yaşanan su kaybı nedeniyle karada kalan iskelesine, kuraklığa dikkati çekmek için dikkuyruk kuşu motifli mavi çelenk bırakıldı.

Burdur Belediyesinin öncülüğünde gölün halk plajı kısmında Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve TEMA Vakfı gönüllülerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda doğasever katıldı.

Katılımcılar, suyla bağlantısı kesilmiş olan iskeleye, gölün simgesi dikkuyruk kuşu figürlü mavi çelenk bıraktı.

Başkan Ercengiz, 9 yıldır "Göl yoksa Burdur yok" sloganıyla gölün çekilmesi konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Burdur Gölü'nün kentteki doğal yaşam için kıymetli olduğunu belirten Ercengiz, gölün kuruması halinde bölgenin ekolojik dengesinin bozulacağını, gündelik yaşamın, tarım ve hayvancılığın olumsuz etkileneceğini her fırsatta ifade ettiklerini aktardı.

-"Su tasarrufu yapmamız gerektiğini her fırsatta söylüyoruz"

Ercengiz, üzerinde bulundukları iskelenin 2015'te yapıldığında insanların buradan göl turu için tekneye bindiklerini anımsatarak, "Burdur Gölü'ndeki iskelenin tümünün artık karada kaldığını görebiliyorsunuz. Su tasarrufu yapmamız gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Doğru tarım ve hayvancılık modelleriyle bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir Burdur bırakabiliriz. Aksi takdirde süreç içinde burası terk edilmiş bir şehir olacak. Lütfen vatandaşımız çevreye duyarlı olsun, suyunu, toprağını, ağacını, yeşilini korusun." diye konuştu.

-"Çevre felaketi yaklaşıyor"

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç de insan hayatında en önemli unsurun yaşadığı doğal çevre olduğunu kaydetti.

Burdur Gölü'nün su miktarının her geçen gün hızla düştüğüne işaret eden Genç, "Yaklaşan bir çevre felaketine karşı duyarlılık oluşması için buradayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında çevreye olan duyarlılığımızı göstermek adına 100 metrelik pamuk kumaşı çivit otu bitkisiyle mavi renge boyayarak göl kıyısında 100 rakamını yazdık." ifadelerini kullandı.

Burdur Gölü'nün son yıllarda çevresindeki sondajlar ve kuraklığın etkisiyle yüzey alanının yaklaşık yüzde 45'ini kaybettiği belirlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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