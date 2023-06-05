GÜNCELLEME - Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Öztürk (57) idaresindeki 15 ES 298 plakalı otomobil, Kestel köyü yolunda Uğur A'nın (33) kullandığı 15 AAV 149 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Öztürk ile yanındaki Fevzi Bilgehan, Halim Batuhan ve Aynur Öztürk, Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Aynur Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücülerden Uğur A. gözaltına alındı.

Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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