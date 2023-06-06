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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dalgar göreve başladı

AA

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dalgar göreve başladı

BURDUR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, görevi vekaleten yürüten Prof. Dr. Durmuş Acar'dan devraldı.

Dalgar, rektörlük binasında gerçekleştirilen törende, görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Adını milli şair Mehmet Akif Ersoy'dan alan üniversiteye rektör olarak atanmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Dalgar, görevinin sorumluluğunun farkında olduğunu, bugüne kadar edindiği tecrübeler doğrultusunda başarılı olmaya çalışacağını kaydetti.

Üniversitenin birbirinden değerli akademisyenlere, idari personele sahip olduğunu aktaran Dalgar, "Üniversitemizi daha yukarıya ve ileriye taşımak için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bu süreçte inşallah hep birlikte sizlerin de desteğiyle elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışacağız. Bu görevi Prof. Dr. Durmuş Acar hocamdan devralmış olmak da benim için ayrı bir onur. Kendisi ön lisans döneminde hocamdı ve elinde yetiştik." diye konuştu.

Dalgar, önceki 2 dönem rektörlük görevini yürüten ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti Burdur Milletvekili seçilen Prof. Dr. Adem Korkmaz'a da bugüne kadar üniversitede yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Acar da Dalgar'ın rektörlüğe atanmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Dalgar'a başarılar dileyen Acar, "Şundan hiç kuşkumuz yok ki üniversitemizi gelmiş olduğu noktadan daha ileriye taşıyacak bir yetkinliğe sahiptir. Hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin." dedi.

Törende Acar, rektörlük binişini Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'a giydirdi.


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