Burdur'da asansörde kafası sıkışan kadın öldü

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BURDUR (AA) - Burdur'da iki katlı müstakil eve sonradan yapılan asansörde kafası sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırılan Melek Çardak (76), hastanedeki tedavisinin ardından torunu tarafından tekerlekli sandalyeyle evine getirildi.

Çardak, yaşlı olduğundan ikinci kata çıkmak için sonradan evinin dışına yaptırdıkları asansöre tekerlekli sandalyeyle bindirildi.

Asansör hareket edince kabinde tekerlekli sandalyenin devrilmesi sonucu Çardak'ın kafası kabindeki boşluğa sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince açılan asansörde sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çardak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evin önünde gözyaşı döken Çardak'ın torunu ve eşini, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.



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