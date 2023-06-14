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Burdur'da jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Burdur'da jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

BURDUR (AA) - Burdur'da jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelen sundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının kuruluşunun 184'üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Güder, "Jandarma kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliliği ile kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." diye konuştu.

Güder, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını dile getirdi.

Asri mezarlıktaki şehitliği ziyaret eden jandarma heyeti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Jandarma personellerinin görevlerinde kullandıkları malzemelerin tanıtımının yapıldığı stantları gezmesinin ardından tören, İl Jandarma Komutanlığı'nda bomba arama, asayiş ve arama-kurtarma köpekleri ile atlı jandarma birliklerinin gösterisinin ardından sona erdi.

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