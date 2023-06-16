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Antalya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

AA

Antalya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Antalya il genelinde 70 bin 132’si okul öncesi, 162 bin 101’i ilkokul, 151 bin 197’si ortaokul ve 119 bin 959’u ortaöğretim olmak üzere bin 805 okulda 503 bin 239 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Deprem bölgesi illerden Antalya'ya gelen 14 bin 878 öğrenci de bugün karnelerini aldı.

Manavgat'taki Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerden yaz tatilinde gezmenin, eğlenmenin, spor ve müzik yapmanın yanında kitap da okumalarını istedi.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Yazıcı, öğretmenlere hitap ederek "Sizin öğrenciler için yaptıklarınızı ben her ortamda anlatıyorum. Çünkü bu şehrin en kıymetlileri sizlere emanet. Uğruna canımızı vereceğimiz evlatlarımız sizlere teslim. Dolayısıyla ülke de size teslim. Biz öğretmen arkadaşlarımızın bu ülkeye çocuklarımızı iyi hazırladığını düşünüyoruz. Arkadaşlar sorumluluğumuz ağır sizlere güveniyorum." ifadelerini kullandı.

- Muğla

Muğla'da 839 okulda eğitim gören 168 bin 644 öğrenci, karnelerini alarak tatile girdi.

Menteşe Vali Recai Güreli İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve protokol üyeleri verdi.

Şemsiana Anaokulu öğrencilerince hazırlanan "Kelebek" gösterisiyle devam eden programda Vali Recai Güreli İlkokulu Halk Oyunları Ekibi Muğla Zeybeği ve Kerimoğlu Zeybeğini oynadı.

Sınıfları ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, karne dağıtım töreninde öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyerek tatilde dinlenmelerini, ama vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

- Burdur

Burdur'da Mehmet Yıldızlı İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

Karne töreni için 1 A ve 1 B sınıflarını ziyaret eden Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman öğrencilere karnelerini verdi.

Arslantaş, karneleri dağıttıktan sonra öğrencilere hitap ederek bugün emeklerin karşılığının alındığını söyledi.

Eğitimin üç ana aktörü olduğunu belirten Arslantaş, "Birincisi aile, ikincisi okul, üçüncüsü ise öğrencinin kendisi. Gözlerinizden gördüğüm bu üçünün birleşiminden çok güzel neticeler çıkmış. Hepiniz dinlenmeyi hak ettiniz. Şimdi karnelerinizi dağıtacağız." dedi.

İlk karnelerini alan Hülya Beren ile Ayşe Selen Acar ikizlerin annesi Şerife Acar da güzel bir yıl geçirdiklerini dile getirerek, "Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. İlk okuma serüvenimiz biraz zorlu geçti. İkiz olunca biraz daha zorlandık ama çok şükür okumayı öğrendiler. Güzel bir yıl oldu." diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Defne Şahin de okulu çok sevdiğini, ikinci evi gibi gördüğünü vurgulayarak, "Bir yıl boyunca öğretmenimle çok güzel zaman geçirdik, güzel oyunlar oynadık arkadaşlarımla, çok güzel kitaplar okuduk, güzel dersler yaptık. Bence çok güzeldi okulumuz keşke yaz tatili olmasaydı. Çünkü okulumu ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Burdur genelinde 252 okulda öğrenim gören 43 bin 863 öğrenci karnelerini alıp 3 bin 662 öğretmenle yaz tatiline çıktı.

- Isparta

Isparta'da ise 2020-2023 karne töreni, Şehit Ferhat Çiftçi ilkokulunda gerçekleştirildi.

Öğrencilere karnelerini, Isparta Valisi Aydın Baruş ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur verdi.

İl genelinde toplam 81 bin 292 öğrenci ve 68 bin 67 öğretmen yaz tatiline çıktı.

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