Burdur'daki tarihi eser operasyonunda 2 heykel ve 124 sikke ele geçirildi

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki heykel, yüzük ve 124 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şehirler arası otobüste yolculuk yaptığı tespit edilen şüpheli Ö.A'nın çantasında ve üzerinde yapılan aramada, 14 sikke ve yüzük ele geçirildi.

Burdur- Antalya karayolu üzerinde durdurulan bir araçtaki şüpheli Z.U'nun üzerinde yapılan aramada ise Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 110 sikke, iki heykel ve bir obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan Ö.A. ve Z.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

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