Burdur'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'da tarlada çalışan ailesine yardım eden 14 yaşındaki kız çocuğu, omuzuna isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaralandı.

Kışla Mahallesi'ndeki pancar tarlalarına çapa yapmak için giden ailesine yardım eden Sinem Gültekin, omzunda hissettiği acı ile yere düştü.

Gültekin'in omuzunun kanadığını gören ailesi, çocuklarını Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde omuzunda mermi çekirdeği olduğu tespit edilen Gültekin, ameliyat edildi.

Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Gültekin taburcu edildi.

Polis merkezine yapılan şikayet üzerine silahı atan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

- "Kızım sakat kalabilirdi"

Kızını eve getiren baba Hasan Gültekin, AA muhabirine, çiftçilikle uğraştıklarını, dün kızının koluna bir şey olduğunu duyunca yanına gittiğini söyledi.

Kızını hastaneye götürdüğünde omuzuna mermi isabet ettiğini öğrendiğini belirten Gültekin, "Allah korusun, bu mermi kızımın ölümüne sebep olabilirdi. Rastgele silah atmayalım. Benim kızım sakat kalabilirdi, boynuna, kafasına gelebilirdi. Başıboş, rastgele silah atılmasını doğru bulmuyorum. Kızımı Allah korudu. İfademizi verdik, emniyet güçleri silah atanı arıyor." diye konuştu.

Tarlada çalışırken ayağa kalktığında bir ses duyduğunu ve ardından omuzunda acı hissettiğini dile getiren Sinem Gültekin de "Biz önce böcek ısırdı falan diye düşündük. Sonra kanama oldu, acı artınca babam beni hastaneye götürdü orada ameliyatla mermi çekirdeğini çıkardılar. Boyun bölgeme doğru isabet etseymiş, sakat kalabilirmişim. Bu sefer benim başıma geldi belki başka bir gün başkasının hayatına mal olabilir. O yüzden rastgele silah atmasınlar." dedi.











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