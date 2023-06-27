Burdur'da trafik kazasının ardından tarafların yakınları arasında kavga çıktı

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BURDUR (AA) - Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı, kaza yerine gelen yaralıların yakınlarıyla otomobildekiler arasında kavga çıktı.

Şerife Y. idaresindeki 15 ABB 710 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Caddesi'nde Emrah K'nın (26) kullandığı 15 ACD 748 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Emrah K. ile aynı motosikletteki İsmail A. (21) hafif yaralandı.

Yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza yerine gelen yaralıların yakınları, otomobil sürücüsü Şerife Y. ve eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis müdahale ederek kavgaya karışanları emniyete götürdü.









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