Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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BURDUR (AA) - Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi hafif yaralandı.

Osman Sak (47) idaresindeki 15 AL 032 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Evi mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince kazada yaralanan sürücü Sak ve yanındaki Ahmet Kabak otomobilden çıkarıldı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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