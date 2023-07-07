Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Burdur'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:29
        Burdur'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Ömer Güngörmez idaresindeki 77 ABC 189 plakalı otomobil, Antalya-Bucak kara yolu hastane kavşağında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Abdulhadi ve Yeter Güngörmez ile Ahmet ve Güli Turan Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ömer ve Abdulhadi Güngörmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Babasının hayali için uçuyor
        Babasının hayali için uçuyor
        'Salda Gölü'ne giriş tamamen yasaklanmalı'
        'Salda Gölü'ne giriş tamamen yasaklanmalı'
        13 yaşındaki İlayda, Salda Gölü'nde boğuldu
        13 yaşındaki İlayda, Salda Gölü'nde boğuldu
        Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
        Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
        Kızının mezuniyeti sonrası kalp krizi geçirip, öldü
        Kızının mezuniyeti sonrası kalp krizi geçirip, öldü
        Kimya profesörü, 35 yıllık inşaat mühendisliği hayalini gerçeğe dönüştürdü
        Kimya profesörü, 35 yıllık inşaat mühendisliği hayalini gerçeğe dönüştürdü