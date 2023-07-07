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        Burdur'daki 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü öldü

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        Giriş: 07.07.2023 - 13:29
        Burdur'daki 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü öldü

        BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

        Hastane kavşağında devrilen otomobilde ağır yaralanan sürücü Ömer Güngörmez, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan Abdulhadi Güngörmez'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer 3 yaralının iyi olduğu öğrenildi.

        Ömer Güngörmez idaresindeki 77 ABC 189 plakalı otomobil, dün Antalya-Bucak kara yolu hastane kavşağında devrilmiş, kazada sürücü Güngörmez ile Abdulhadi Güngörmez ağır, Yeter Güngörmez ile Ahmet ve Güli Turan da hafif yaralanmıştı.

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