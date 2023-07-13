Burdur'a gelen yabancı gazetecilere Yaren Gecesi tanıtıldı

BURDUR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca Romanya, Sırbistan, Macaristan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan Antalya, Burdur ve Isparta'yı görmeleri için getirilen gazeteciler Burdur'daki Yaren Gecesi etkinliğine katıldı.

Antalya, Burdur ve Isparta'daki lavanta bahçelerini, gölleri, antik kentleri, turistlik ve tarihi mekanları gezen gazeteciler, eskiden köy odalarında düzenlenen Burdur'un yerel kültüründe önemli bir yeri olan Yaren Gecesi'ni görme imkanı buldu.

Sipsi, kabak kemane, cura gibi Teke Yöresi'ne özgü sazlar eşliğinde Serenler Zeybeği'nin oynandığı Yaren Gecesi'nde eğlenen yabancı uyruklu gazetecilerden bazıları oyunlara eşlik etmeye çalıştı.

- "Ülkemizin daha geniş kitlere tanıtılmasına vesile olacaklar"

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin daha doğru ve güzel tanıtılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla Teke Yöresi olarak adlandırılan Burdur, Antalya ve Isparta'da etkinliklerde buluşmak üzere bir grup yabancı basın mensubunun davet edildiğini söyledi.

Toplam 6 ülkeden gelen gazetecilere özellikle lavanta ve gül bahçeleri, etnografya eserleri, antik kentlerin tanıtıldığını belirten Mailoğlu, "Akşam da yorgunluğu halk müziği ve folklorumuzu izleyerek attılar. Onlarla Yaren etkinliğinde buluştuk. Yaşayan son sipsi ustalarımızdan, çok güzel sipsi ziyafeti dinledik. Zeybek izledik. Türk kültürünü son derede güzel tanıtma fırsatı oldu. Hiçbir misafirlerimizden memnuniyetsizlik cümlesi duymadık. Hepsinin aklında güzel bir gezi kaldığını gördük. İnanıyoruz ki kültür elçilerimiz olarak onlar, ülkemizin daha geniş kitlelere tanıtılmasına vesile olacaklar." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy da 11 gazeteciyi kentte ağırladıklarını dile getirerek, misafirlere unutulmaz bir gün yaşattıklarını aktardı.

Burdur'da meşhur olan Yaren Gecesi etkinliğini de markalaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Gürsoy, "Yaren Gecesi'ni kentimizde yaşatmaya çalışıyoruz, gelen tüm misafirlerimizin görmesini arzu ediyoruz. Biz kentimizde turizme kümülatif bakıyoruz. Bu bakış açısıyla gezimizi düzenledik. Gerçekten misafirler şehrimizi çok beğenmişler, özellikle Sagalassos'a bayılmışlar. Gezimizin adı aslında "Lavanta Basın Buluşması" gün boyu lavanta bahçelerimizi gezdiler ve inanılmaz mutlu oldular." ifadelerini kullandı.

- "Herkes gelsin ve Türkiye'mizi görsün"

Azerbaycan'dan gelen araştırmacı gazeteci Ülker Piriyeva da "Go Türkiye" programı çerçevesinde geldiklerini vurguladı.

Türkiye'nin gezilip görülecek çok yeri olduğunu anlatan Piriyeva, "Buradan Azerbaycan'a ve tüm dünyaya sesleniyorum, herkes gelsin ve Türkiye'mizi görsün." dedi.

Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi sipsi ustası ve icracısı Mehmet Bedel de misafirlere sipsi dinletisi sunduklarını ifade ederek Yaren Gecesi kültürünü konağında yaşatmaya çalıştığını anlattı.