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        Burdur'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 00:23
        Burdur'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında kerestelerin istiflendiği bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine fabrikaya Bucak Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede fabrikanın iç bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        İYİ Parti Bucak İlçe Başkanı Mehmet Küley'e ait olduğu belirtilen fabrikada, yangın sonucu büyük hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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