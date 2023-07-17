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        Burdur'da çıkan yangında 200 dekar alandaki saman balyaları kül oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:25
        Burdur'da çıkan yangında 200 dekar alandaki saman balyaları kül oldu

        BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 200 dekar araziden biçilen saman balyaları zarar gördü.

        Deliklitaş mevkisinde buğdayı hasat edildikten sonra arazide bırakılan saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bucak Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 200 dekarlık alandaki saman balyaları kül oldu, yakınındaki buğday ekili tarla da zarar gördü.

        Soğutma çalışmaları sürüyor.

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