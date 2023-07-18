Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Burdur'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahipleri için kıyafet çarşısı açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:20
        Burdur'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahipleri için kıyafet çarşısı açtı

        BURDUR (AA) - Burdur Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Burdur Şubesince ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı kıyafet reyonu açıldı.

        Burdur Müftüsü Enver Türkmen, yaptığı açıklamada, Hacı Mahmut Camisi'nin bahçesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları Başkanlığının faaliyeti olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kıyafet üzerine hayır çarşısı açtıklarını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için Burdur halkının büyük bir duyarlılık gösterdiğini belirten Türkmen, "Ayni ve nakdi yardımları müftülüğümüze getirdiler. Türkiye Diyanet Vakfı olarak o süreçte yardımları deprem bölgelerine ve kentte gelenlere dağıttık. Devletimizin ve milletimizin yardımlarıyla depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılandı. Kentimize gelenlerin bir kısmı da memleketlerine döndü. Biz de kalan giysileri camimizin bahçesinde ihtiyaç sahiplerine açtık. İhtiyacı olanlara bu hayır çarşımız yardımcı olacak. " diye konuştu.

        TDV Burdur Kadın Kolları Temsilcisi Hatice Aykon da giysi standının 3 gün açık kalacağını dile getirerek kadın, erkek, çocuk kıyafetlerini ihtiyacı olan herkesin bu çarşıdan ücretsiz bir şekilde temin edebileceğini aktardı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yerli biyosensör sayesinde prostat kanseri teşhisinde hızlı sonuç alınacak
        Yerli biyosensör sayesinde prostat kanseri teşhisinde hızlı sonuç alınacak
        Antalyaspor Başkanı Gülel: 3-4 transferimiz daha var
        Antalyaspor Başkanı Gülel: 3-4 transferimiz daha var
        Başakşehir Burdur'da kampta
        Başakşehir Burdur'da kampta
        Babasının hayali için uçuyor
        Babasının hayali için uçuyor
        'Salda Gölü'ne giriş tamamen yasaklanmalı'
        'Salda Gölü'ne giriş tamamen yasaklanmalı'
        13 yaşındaki İlayda, Salda Gölü'nde boğuldu
        13 yaşındaki İlayda, Salda Gölü'nde boğuldu