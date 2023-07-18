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        MAKÜ kara mürver bitkisinin kolon kanserine etkisini araştıracak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:27
        MAKÜ kara mürver bitkisinin kolon kanserine etkisini araştıracak

        BURDUR (AA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bilim insanlarının kara mürver bitkisinin kolon kanserine etkisini araştırmak amacıyla hazırladığı proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

        MAKÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hulusi Dinçoğlu liderliğinde oluşturulan ekip, kara mürver bitkisinin meyve özütleri üzerinde çalışarak bitkisini kolon kanserine iyi gelip gelmediğini inceleyecek.

        - "Antioksidan etkisi var"

        Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Hulusi Dinçoğlu da projenin ana maddesinin kara mürver meyvesi olduğunu belirtti.

        Kara mürveri yapısında sağlık açısından faydalı birçok bileşen olması dolayısıyla araştırmada kullanacaklarını dile getirerek "Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan meyve türü. Bu meyvenin yapısındaki bileşenlerden bazılarının özellikle antioksidan etkisi olması bakımından vücuttaki zararlı maddeleri temizleyici özellikte. Bu nedenle özellikle bu bitkinin kanser üzerinde nasıl bir etki ortaya çıkarabileceği konusunda projemizi araştırma ekibimizle birlikte olgunlaştırıp TÜBİTAK'a sunduk. Projemiz TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Projemizde kara mürver meyvesinin kolon kanseri üzerinde nasıl etkileri olacağını tespit etmeye çalışacağız. Yaptığımız ön araştırmalar bu üründen olumlu bir sonuç elde edebileceğimizi gösteriyor." diye konuştu.

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