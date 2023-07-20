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        Burdur'da saman yüklü traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:26
        Burdur'da saman yüklü traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        BURDUR (AA) - Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Fazıl Arif Özbek idaresindeki 07 BHH 481 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında saman yüklü Abdurrahman Çakır yönetimindeki 32 FU 248 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özbek ile yanındaki Sabriye Özel ve Mustafa İleri, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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