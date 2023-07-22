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        TÖHOB Başkanı Soydaş, Burdur'da toplu taşıma toplantısına katıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 23:55
        TÖHOB Başkanı Soydaş, Burdur'da toplu taşıma toplantısına katıldı

        BURDUR (AA) - Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, ücretsiz binişlerle ilgili bir düzenleme istediklerini söyledi.

        Soydaş, Burdur'da bir otelde düzenlenen Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Toplu Taşıma Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli kesimlere halk otobüslerinin Türkiye'de ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

        Kanuna muhalefet etmek gibi bir amaçlarının olmadığına işaret eden Soydaş, "Özel halk otobüsleri kuruluşundan beri şehit yakını, gazileri, emniyet ve basın mensuplarını zaten ücretsiz taşıyor. Bizim üzüldüğümüz konu hep bu ücretsiz taşımayla anılmak. Bununla ilgili bir açıklama yaptığımızda kamuoyundan ciddi bir tepki alıyoruz. Neden 15 Ekim diye bir karar aldık. Bu tip taleplerde kanun düzenlemesi gerekiyor. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıkların bu sese kulak vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

        Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç de Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğince (TÖHOB) 19 Temmuz'da Ankara'da, 28 bin 100 özel halk otobüsleri temsilcisinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, o toplantıda ücretsiz binişlere ilişkin tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılması kararını aldıklarını anımsattı.

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