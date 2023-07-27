Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:03
        Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü

        ISPARTA - Isparta'nın Atabey ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 120 dekar arpa ekili alan zarar gördü.

        Komacık-Dikilitaş mevkiindeki tarlada samanı balya yapan makinenin kıvılcım çıkarması sonucu biçilen alandaki anızın tutuşmasıyla başladığı sanılan yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak biçilmeyen arpa tarlasına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yakındaki köylülerin traktörleriyle verdikleri destekle yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 120 dekarlık arpa ekili tarla zarar gördü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Burdur'da ders verirken fenalaşan Almanca öğretmeni kalp krizi sonucu öldü
        Burdur'da ders verirken fenalaşan Almanca öğretmeni kalp krizi sonucu öldü
        Burdur'da üzerine mermer düşen işçi öldü
        Burdur'da üzerine mermer düşen işçi öldü
        Bol yağışla boyu 1 metreyi aşan adaçayı silaj makinesiyle hasat ediliyor
        Bol yağışla boyu 1 metreyi aşan adaçayı silaj makinesiyle hasat ediliyor
        Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'na bırakılan yaban keçileri yavruladı
        Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'na bırakılan yaban keçileri yavruladı
        Burdur'a bırakılan yaban keçileri üremeye başladı
        Burdur'a bırakılan yaban keçileri üremeye başladı
        Emre Belözoğlu: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak
        Emre Belözoğlu: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak