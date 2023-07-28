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        Burdur'da "dur" ihtarına uymayıp 2 polisi yaralayan sürücüye 33 bin lira ceza

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:28
        Burdur'da "dur" ihtarına uymayıp 2 polisi yaralayan sürücüye 33 bin lira ceza

        BURDUR (AA) - Burdur'da "dur" ihtarına uymayıp kaçarken 2 polisi yaralayan sürücüye 33 bin lira para cezası verildi ve ehliyetine el konuldu.

        Plaka takip sisteminde yakalanma kaydı çıkan E.D'nin kullandığı 15 NR 804 plakalı otomobil, polis tarafından durdurulmak istendi.

        Sürücünün polisin "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Antalya Kavşağı'nda önünü kesen yunus ekibinden bir polise çarpan otomobil, Tuğay Kavşağı'nda durduruldu.

        Aracını bırakıp yaya olarak polislerden kaçmaya çalışan sürücü, sivil ekipler tarafından yakalandı. Kazada ve yakalama sırasındaki boğuşmada hafif şekilde yaralanan 2 polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        "Dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, fenni muayenesiz araç kullanmaktan 33 bin lira para cezası uygulanan E.D'nin ehliyetine 4 ay el konuldu.

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