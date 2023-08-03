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        Burdur'da yolcu otobüsü çalışanları ile yolcular arasındaki kavga kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 20:26
        Burdur'da yolcu otobüsü çalışanları ile yolcular arasındaki kavga kameraya yansıdı

        BURDUR (AA) - Burdur'da bir yolcu otobüsü çalışanları ile 3 yolcu arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün sürücüsü H.A.K. ve muavini O.B. ile Burdur Şehirlerarası Terminali'nde bekleyen 3 yolcu arasında otobüsün geç geldiği iddiasıyla tartışma yaşandı.

        Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle tarafların ayrılmasının ardından çalışanlar otobüsle terminalden ayrıldı.

        Kavgaya karışan yolcuların şikayeti üzerine Isparta kara yolunda durdurulan otobüsün sürücüsü ve muavini emniyete götürüldü. Yolcu otobüsü ikinci şoförle yoluna devam etti.

        Sürücü H.A.K. ve muavin O.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Yaşanan o anlar ise terminalin güvenlik kamerasına yansıdı.

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