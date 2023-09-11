Burdurlu müzik öğretmeni kuraklığa dikkati çekmek için rap şarkı yaptı Burdurlu müzik öğretmeni Nurcan Altınok, kuraklığın etkilediği Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için rap şarkısı hazırladı.

Ankara'da bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı unvanı da bulunan Altınok, çocukluk yıllarının geçtiği Burdur'un simgesi gölün kurumasından üzüntü ve endişe duyuyor.

Özellikle gençlere ulaşmak ve çevre farkındalığı sağlamak için "Göl kurumasın" diye rap şarkı yapan Altınok, gölde çekilmenin ileri boyutlara ulaştığı Karakent ve İlyas köyleri mevkisinde klip çekti.

Klibin sosyal medya hesaplarından ve Youtube'dan yayınlanacağını belirten Altınok, AA muhabirine, daha önce de memleketiyle ilgili türküler yazdığını söyledi.

Eserlerinin genelde Türk Halk Müziği tarzı olduğunu ancak bu defa hedef kitlesindeki gençlere ulaşmak için şarkıyı rap tarzında yazdığını dile getiren Altınok, "Gölün gidişatına çok üzülüyorum. Burdur Gölü şehrin bir başından diğer başına size yol arkadaşlığı yapan, evinizin balkonunda görünen, gökyüzüyle birleşen, göçmen kuşları barındıran, bizim kuşağın yüzmeyi öğrendiği bir göl." ifadelerini kullandı.

- "Göl çekildikçe kanım çekiliyor"

Altınok, göle karşı bir vefa borçlarının olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir müzik öğretmeni, müzik insanı olarak üzerime düşeni yapmak istedim. Sosyal sorumluluk projesi olarak Burdur Gölü için bir şarkı yazdım. Umarım izleyenler, dinleyenler bu şarkının sözlerini duyunca gölüme benim kadar üzülür, duyarlılık gösterir, mesajlar doğru yere ulaşır. Şehir dışında yaşadığım için gölün çekildiğini daha iyi gözlemliyorum. Her geldiğimde 'Eyvah diyorum yine çok çekilmiş, buradaydı, şuraya gitmiş.' diyorum ve çok üzülüyorum."

"Göl çekildikçe kanım çekiliyor." diyen Altınok, şarkının sözlerinde bu ifadenin de geçtiğine değinerek, tüm yetkililer ve vatandaşlarla el ele vererek gölün kurtarılmasına katkı vermeyi çok istediğini aktardı.