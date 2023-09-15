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        Burdurlu gazeteci Mustafa Arslan hayatını kaybetti

        Burdur'da uzun yıllar gazetecilik yapan 72 yaşındaki Mustafa Arslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:16
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        Burdurlu gazeteci Mustafa Arslan hayatını kaybetti
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        Burdur'da uzun yıllar gazetecilik yapan 72 yaşındaki Mustafa Arslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kentte uzun yıllar haber ajansı ve bazı ulusal gazetelerin muhabirliğini yapan ve "burdurilkadım.com" internet haber sitesi imtiyaz sahibi olan Arslan, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

        Arslan, tedavisinin sürdüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Sultandere Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Hüseyin Dalgar, Burdur Belediye Başkan Yardımcı Ali Say, Eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Borsa Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ve meslektaşları katıldı.

        Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, gazetecilere, meslek büyüklerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Arslan'ın mesleğine aşık olduğunu, hastalığı sürecinde bile haberin peşini bir an olsun bırakmadığını aktaran Tuncel, "Haber için yanıp tutuşan biriydi. Onun için zaman mefhumu yoktu. Aynı zamanda Burdur'un sorunlarına kafa yoran, değerlendirmelerde bulunan bir büyüğümüzdü. Mustafa ağabeyimiz yaptığı haberlerle Burdur'da iz bıraktı." ifadelerini kullandı.

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