Burdur'da Gaziler Günü kutlandı

Burdur'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Hasan Okyar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Okyar, yaptığı konuşmada, bugün Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de ve Kıbrıs'ta savaşan muharip gazilerle Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak için terörle ve vatan hainleriyle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerinin ve malul gazilerin şeref günü olduğunu söyledi.

Tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayan Okyar, "Gazi her şart ve koşulda vatan, bayrak, ezan, namus ve Allah aşkına şarapneller arasına bedenini sokan ay yıldızlı bayrağımızda bir damla kan olabilmek isteyendir." dedi.

Törenin ardından Vali Öksüz, Okyar ve diğer gazileri dernek binasında ziyaret etti.