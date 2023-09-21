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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:44
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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mehmet Özkaya (76) idaresindeki 15 NH 496 plakalı otomobil, Tepe Mahallesi'nden Mustafa Şeref Bulvarı'na çıkarken İmran Uğur (41) yönetimindeki 07 BIV 738 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler Özkaya ve Uğur ile Esma Özkaya (76), sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Esma Özkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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