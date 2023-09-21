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        Burdur'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Burdur'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:40
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        Burdur'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Burdur'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğünün eğitim salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mukaddes Kılınç, çalıştayın 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Erken çocukluk eğitiminde en önemli unsurun aile olduğunu vurgulayan Kılınç, ailenin birlikte gelişerek ve dönüşerek yol alması gerektiğini belirtti.

        Kılınç, eğitimlerle desteklenen ailenin gelişiminin hiç duraksamadan devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Çocuğun kişiliğinin gelişmesinde aile belirleyici konumdadır. Anne-babalık bizim boş zamanlarımızda fırsat oldukça yaptığımız bir iş değildir. Bizim en önemli görevimiz anne-baba olmaktır, bu bir sanattır, bilgeliktir." diye konuştu.

        Mutlu bireyler ve mutlu bir toplumun inşasında önce aileyi güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Kılınç, ailenin içinde sevgi, hoşgörü, anlayışı, saygı ve daha birçok temel yapı taşını oluşturularak mutlu anne babalar ve mutlu çocukları var edeceğini anlattı.

        Kılınç, bu kapsamda aileyi temel alan her çalışmanın kıymetli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın riyasetinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Aile Çalıştayı'nın Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir aile ve mutlu bir toplum inşasında olumlu katkılar sunmasını temenni ederim."

        Konuşmaların ardından belirlenen konu başlıklarında farklı meslek gruplarından katılımcılarla oluşturulan 6 çalışma grubu, aile, eşitlik ve adalet, aile, sosyal kalkınma ve refah, aile, hayat boyu gelişim ve öğrenme, aile, çevre ve iklim, aile, teknoloji ve dijitalleşme, aile odaklı sosyal hizmetler konularında mevcut durum değerlendirmesi yaparak sundukları önerileri raporlaştırdı.

        Çalıştayın sonuç raporlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla paylaşılacağı belirtildi.

        Çalıştaya Burdur Vali Yardımcısı Yasin Özcan, Down sendromlu engelli çocuğu olan İlknur Acar ve koruyucu aile Zeynep Er de katıldı.

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