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        Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:27 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:36
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        Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Mehmet Z. (24) idaresindeki 15 AV 428 plakalı otomobil, Ali Erdem'in (59) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletle Güzelleştirme Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada Erdem yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Erdem'in hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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