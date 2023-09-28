Burdur'da kazada yaralanan tır sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
Burdur'da geçen hafta şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Burdur'da geçen hafta şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bülent Ecevit Bulvarı'nda 20 Eylül'de devrilen tırdan ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ahmet Dikici, uygulanan tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Dikici'nin cenazesi kentteki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Ahmet Dikici idaresindeki 15 FF 213 plakalı şeker pancarı yüklü tır DSİ Kavşağı'nda devrilmiş, ağır yaralanan sürücü sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.