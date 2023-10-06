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        UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi grup maçında mücadele eden milli takım, Moldova'yı 6-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:33
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        UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi grup maçında mücadele eden milli takım, Moldova'yı 6-2 mağlup etti.

        Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Stadyumu'nda Moldova ile karşılaştı.

        Milliler, Moldova'yı 21, 25, 38. dakikalarda Elif Ceren Mutlu, 34. dakikada Berra Pekgöz, 84'te Ecemnur Öztürk ve 87. dakikada Yaren Ersen'in attığı gollerle 6-2 yendi. Moldova'nın gollerini de 14 ve 47. dakikalarda Victoria Rubanovici kaydetti.

        Estonya'nın da yer aldığı grupta Türkiye, 9 Ekim'de MAKÜ İstiklal Stadyumu'nda Estonya ile karşılaşacak.

        17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Begüm Üresin de maçın ardından gazetecilere, B Ligi'nin ilk maçına çıktıklarını, takımdaki çoğu oyuncunun ilk milli takım maçı olmasına rağmen güzel bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldıklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Estonya maçına bu galibiyetten dolayı daha iyi bir motivasyonla çıkacaklarını belirten Üresin, "İkinci maçtan galibiyet alan takım A Ligi'ne yükselecek, o yüzden bizim için çok önemli. Burdur halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. İkinci maçta da desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

        Burdur Valisi Türker Öksüz ve beraberindeki protokol üyeleri de maçı tribünden izledi.

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