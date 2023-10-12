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        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:48
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        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Burak K. idaresindeki 15 EM 601 plakalı otomobil, Burdur Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdulmuttalip Çekici'ye çarptı.

        Yaralanan Çekici, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çekici'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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