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        Burdur'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu

        Burdur'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 23:37 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:51
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        Burdur'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
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        Burdur'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Suludere köyünde yaşayan Musa Akay'a ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında bir traktör, 20 saman balyası zarar görürken ahırda bulunan bir kuzu ve köpek telef oldu.

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