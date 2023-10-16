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        Burdur'da kaynak makinesinden çıkan yangında 80 ton saman balyasını yandı

        Burdur'da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında yaklaşık 80 ton saman balyası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 22:11 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:29
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        Burdur'da kaynak makinesinden çıkan yangında 80 ton saman balyasını yandı
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        Burdur'da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında yaklaşık 80 ton saman balyası zarar gördü.

        Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Demir'e ait müstakil evin samanlığında kaynak makinesiyle çalışma yapılırken yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Burdur Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin ve 3 iş makinesinin müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 80 ton saman balyası yandı.

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