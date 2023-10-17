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        Burdur'da hükümlü infaz koruma memurunu yaraladı

        Burdur'da bir hükümlü infaz koruma memurunu bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:21
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        Burdur'da hükümlü infaz koruma memurunu yaraladı
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        Burdur'da bir hükümlü infaz koruma memurunu bıçakla yaraladı.

        Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuşta sayım sırasında bir hükümlü, meyve bıçağıyla infaz koruma memuru İ.Y'yi boynundan yaraladı.

        Yaralanan memur, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İ.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        İnfaz koruma memurunu yaralayan hükümlünün hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından cezaevinde olduğu öğrenildi.

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