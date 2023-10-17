Burdur'da polisler uçurtma şenliğinde çocuklarla buluştu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, uçurtma şenliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Polisevi Göl ve Dinlenme Tesisleri'nde "Mutlu Geleceğe El Ele-4" projesi kapsamında polisler, ilkokul öğrencileriyle uçurtma uçurdu, ip atladı, yakan top oynadı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, şenlikte yaptığı konuşmada, okullarda 12-15 yaş arası sosyal ve ekonomik açıdan yoksunluk içinde olan öğrencilerin hayata daha iyi hazırlanması, eğitimlerine adapte olmalarını sağlamak, sorun ve problemlerini aşmak için projeler yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında bugün 100 çocukla uçurtma şenliğinde buluştuklarını belirten Bitirik,"Çocuklarla değişik sportif aktiviteler de yapıyoruz, kurslar veriyoruz. Bugün de uçurtma uçurduk, sayın Valimiz ve müdürlerimizle çocuklarımızın bu sevincine ortak olduk." diye konuştu.

Şenliğe Burdur Valisi Türker Öksüz de katıldı.