Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'daki şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'ye uğurlandı

        Burdur'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye ziyarete gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'daki şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'ye uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye ziyarete gitti.

        Burdur Belediyesince düzenlenen geziye katılan şehit yakını ve gaziler, Çanakkale'de Şehitler Abidesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Namazgah Tabyası, Troya Müzesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Kilitbahir Kale Müzesi'ni ziyaret edecek.

        Cumhuriyet Meydanı'ndan gazileri uğurlayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada, gazilere ve şehit ailelerine bu geziyi düzenlemek için söz verdiğini söyledi.

        Şehit yakınlarından ve gazilerden birçoğunun Çanakkale'yi daha önce görmediğini belirten Ercengiz, "Onlara Çanakkele'yi göstermek bizim için bir onur olacak. Ülkemizin kurulduğu, atalarımızın can verdiği toprakları her Türk evladının görmesi gerektiğine inanan bir kişi olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Katılmak isteyen tüm gazilerimizi ve şehit yakınlarını göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Hasan Okyar da Çanakkale'de şehit olanların sayesinde bu topraklarda özgürce yaşadıklarını, ezanların okunduğunu, bayrağın dalgalandığını aktardı.

        Dünyanın en kıymetli ülkesi Türkiye'yi şehitlerin kendilerine miras bıraktığını dile getiren Okyar, "Biz de gazilik onuruna eriştiğimiz için Allah'a şükrediyoruz. Şehit aileleri ve gazilerimizle, şehitler diyarı Çanakkale'yi ziyaret etmeye, şehit kabirlerinde dua etmeye gidiyoruz." ifadesini kullandı.

        1997'de Bingöl'de yaralanan Gazi Mustafa Engin de atalarının şehit düştüğü toprakları ziyarete gitmekten mutluluk duyduğunu, gezinin Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünde olmasının kendileri için ayrı bir gurur ve onur olduğunu kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Burdur'da domuza çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da domuza çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da polisler uçurtma şenliğinde çocuklarla buluştu
        Burdur'da polisler uçurtma şenliğinde çocuklarla buluştu
        Burdur'da hükümlü infaz koruma memurunu yaraladı
        Burdur'da hükümlü infaz koruma memurunu yaraladı
        Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı
        Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı
        Hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakladı
        Hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakladı
        Burdur'da kaynak makinesinden çıkan yangında 80 ton saman balyasını yandı
        Burdur'da kaynak makinesinden çıkan yangında 80 ton saman balyasını yandı