Burdur'daki şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'ye uğurlandı Burdur'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye ziyarete gitti.

Burdur'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye ziyarete gitti.

Burdur Belediyesince düzenlenen geziye katılan şehit yakını ve gaziler, Çanakkale'de Şehitler Abidesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Namazgah Tabyası, Troya Müzesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Kilitbahir Kale Müzesi'ni ziyaret edecek.

Cumhuriyet Meydanı'ndan gazileri uğurlayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada, gazilere ve şehit ailelerine bu geziyi düzenlemek için söz verdiğini söyledi.

Şehit yakınlarından ve gazilerden birçoğunun Çanakkale'yi daha önce görmediğini belirten Ercengiz, "Onlara Çanakkele'yi göstermek bizim için bir onur olacak. Ülkemizin kurulduğu, atalarımızın can verdiği toprakları her Türk evladının görmesi gerektiğine inanan bir kişi olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Katılmak isteyen tüm gazilerimizi ve şehit yakınlarını göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Hasan Okyar da Çanakkale'de şehit olanların sayesinde bu topraklarda özgürce yaşadıklarını, ezanların okunduğunu, bayrağın dalgalandığını aktardı.

Dünyanın en kıymetli ülkesi Türkiye'yi şehitlerin kendilerine miras bıraktığını dile getiren Okyar, "Biz de gazilik onuruna eriştiğimiz için Allah'a şükrediyoruz. Şehit aileleri ve gazilerimizle, şehitler diyarı Çanakkale'yi ziyaret etmeye, şehit kabirlerinde dua etmeye gidiyoruz." ifadesini kullandı.

1997'de Bingöl'de yaralanan Gazi Mustafa Engin de atalarının şehit düştüğü toprakları ziyarete gitmekten mutluluk duyduğunu, gezinin Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünde olmasının kendileri için ayrı bir gurur ve onur olduğunu kaydetti.