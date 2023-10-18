Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da Filistinlilere destek için kermes düzenlendi

        Burdur'da, İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Filistinlilere destek için kermes düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da, İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Burdur Kadın Kolları Başkanlığınca Gazi Caddesi'ndeki Tabak Camisi avlusunda organize edilen kermes, dualarla açıldı.

        Yardımsever kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünler, stantlara yerleştirildi. Yeme içme reyonu da oluşturulan kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kermeste satışlardan elde edilen gelirin, saldırılardan zarar gören Filistin'deki sivillere ulaştırılacağı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı

        Benzer Haberler

        Burdur'daki şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'ye uğurlandı
        Burdur'daki şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'ye uğurlandı
        Burdur'da domuza çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da domuza çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da polisler uçurtma şenliğinde çocuklarla buluştu
        Burdur'da polisler uçurtma şenliğinde çocuklarla buluştu
        Burdur'da hükümlü infaz koruma memurunu yaraladı
        Burdur'da hükümlü infaz koruma memurunu yaraladı
        Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı
        Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı
        Hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakladı
        Hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakladı