Burdur'da Filistinlilere destek için kermes düzenlendi
Burdur'da, İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.
Burdur'da, İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.
İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Burdur Kadın Kolları Başkanlığınca Gazi Caddesi'ndeki Tabak Camisi avlusunda organize edilen kermes, dualarla açıldı.
Yardımsever kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünler, stantlara yerleştirildi. Yeme içme reyonu da oluşturulan kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kermeste satışlardan elde edilen gelirin, saldırılardan zarar gören Filistin'deki sivillere ulaştırılacağı bildirildi.