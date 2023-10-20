Burdur'da Hayvancılıkta Reprodüktif Biyoteknoloji Çalıştayı başladı

Burdur'da hayvancılıkta verimi artırmaya yönelik Hayvancılıkta Reprodüktif Biyoteknoloji Çalıştayı düzenleniyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bakanlığın öncelikleri arasında üretimin, verimliliğin, kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu söyledi.

Üreticinin korunması, hayvansal ürün piyasasındaki istikrar sağlanarak tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimini önemsediklerini belirten Gümen, "Üstün verim özelliklerine sahip sürülerin oluşturulması, hayvan başına elde edilen verimin artırılması, genetik materyalin yaygınlaştırılması bulaşıcı hastalıkların kontrolüyle mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Gümen, iki gün sürecek çalıştayda ıslah çalışmalarını artırmak, embriyo transferini yaygınlaştırmak, genomik seleksiyon faaliyetlerini artırmak gibi hedeflerinin olduğunu dile getirerek çalıştayın etkin ve verimli şekilde ilerleyip tamamlanmasını temenni etti.

- "Üretiminde verimliliği artıracağız"

Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de AA muhabirine, Türkiye'de bu alanda çalışan akademisyenleri 2 gün sürecek çalıştayda topladıklarını aktardı.

Çelik, genomik seleksiyonla bir buzağı doğduğunda o buzağının kanından veya dokusundan onun damızlık vasfında olup olmadığının 5-6 yıl erken anlaşıldığını belirterek, "Böylece üretiminde verimliliği çok daha çabuk yakalayıp artıracağız." dedi.

Embriyo transferinin Türkiye'de özel büyük çiftliklerde yapıldığına değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de tam olarak yaygınlaştırılmış değil. Gerçekten çok farklı bir sektör, çok dikkat, profesyonellik isteyen bir alan. Onun için burada Avrupa Birliği mevzuatlarını da baz alarak, oradaki hastalıkları da göz önüne alarak daha kolay ve fazla bu işlemi yapmak için neler yapabiliriz onu da tartışacağız. Embriyo transferi yapan akademisyenlerin önünü açmak, bu alanda çalışacak akademisyenleri de bu işin içine katmak için çalıştayı yapıyoruz."

Çelik, Türkiye'de ortalama büyükbaş karkas veriminin 287 kilogram olduğunu, bu verimin 5 kilogram artırıldığında arzla ilgili hiçbir problemin olmayacağına işaret ederek çalıştayın verimliliği artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.