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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Burdur'da protesto edildi

        Burdur'da İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını proteste etmek için toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ile vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:58 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:58
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Burdur'da protesto edildi
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        Burdur'da İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını proteste etmek için toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ile vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Kudüs platformu üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, Siyonizm'e lanet" ile "Mescid-i Aksa onurumuzdur" pankartları açtı.

        Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şubesi Başkanı İbrahim Gün, yaptığı açıklamada, Filistin'in özgürlük meselesinde zulmün karşısında yer aldıklarını söyledi.

        İsrail'in bu gece Gazze'yi yoğun şekilde bombaladığını belirten Gün, Gazze'nin elektriğinin, suyunun, internetinin kesildiğini, saldırı altında olduğunu aktardı.

        - "Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor"

        Gün, Filistin'de bombardımanın hiç durmadığını vurgulayarak, "Uçaklarla ve gemilerden Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in saldırılarını artırdığına işaret eden Gün, şöyle konuştu:

        "Okulları ve hastaneleri bombalayarak kadınları ve çocukları katlediyor, zulmünü sürdürüyor. Terörist İsrail, yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulmü ve alçaklığı dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, Gazze'de işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmıyor."

        Grup, İsrail'e tepki sloganları atıp Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

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