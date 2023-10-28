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        Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki genç itfaiye eri hayatını kaybetti

        Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki genç itfaiye eri öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:20
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        Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki genç itfaiye eri hayatını kaybetti
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        Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki genç itfaiye eri öldü.

        Burdur Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çalışan Muharrem Çelen (24) idaresindeki 15 SH 353 plakalı otomobil, İnsuyu Mağarası kavşağında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobil daha sonra mısır tarlasına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Çelen'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay öncesi göreve gitmek üzere evden ayrıldığı öğrenilen Çelen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Genç itfaiye erinin ölüm haberini alan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, iş arkadaşları ve yakınları da hastaneye geldi.

        Çelen'in cenazesi, Burdur İtfaiye Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Kayaaltı köyünde toprağa verildi.

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