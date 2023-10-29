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        Burdur'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon ile kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:54 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:54
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        Burdur'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
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        Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon ile kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Burdur Valisi Türker Öksüz, eşi Meral Öksüz, bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Öksüz, burada yaptığı konuşmada, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in köklü medeniyetlerinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Öksüz, "Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 100 yıl önce hilalin bahtını açarak geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini aydınlatmıştır." dedi.

        Resepsiyonda, Cumhuriyet'in 80. yılında dönemin valisi tarafından resim ve kompozisyon yarışmasında birinci seçilen öğrencilerin eserlerinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için saklanan kutu açılarak eserler sahiplerine takdim edildi.

        - Kortej yürüyüşü düzenlendi

        Resepsiyonun ardından Çatalpınarı mevkisinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burdur Belediyesince düzenlenen konserde Eypio, sahne aldı.

        Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlıklar düzeyi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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