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        Burdur'da düğünde damadın silahla ateş açması sonucu bir kişi yaralandı

        Burdur'da düğünde damadın tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:30
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        Burdur'da düğünde damadın silahla ateş açması sonucu bir kişi yaralandı
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        Burdur'da düğünde damadın tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşı yaralandı.

        İddiaya göre, Kışla Mahallesi'nde bir apartmanın önünde, gelin alma sırasında damat İ.C. (22) tabancayla ateş açtı.

        O sırada gelin arabasında oturan damadın arkadaşı H.İ.S'ye (30) mermilerden biri isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        H.İ.S, buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. H.İ.S'nin gelin arabasını kullandığı bildirildi.

        Şüpheli İ.C. evinde gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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