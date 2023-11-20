Burdur'da 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Burdur'da 24 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçlarından 24 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.M'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hükümlü H.M, cezaevine teslim edildi.

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