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        Burdur'da 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Burdur'da 24 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:16
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        Burdur'da 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Burdur'da 24 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçlarından 24 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.M'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hükümlü H.M, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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