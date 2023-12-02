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        Burdur'da Gazze'ye destek için hayır çarşısı açıldı

        Burdur'da Filistinlilere destek amacıyla Genç İHH tarafından hayır çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:19
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        Burdur'da Gazze'ye destek için hayır çarşısı açıldı
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        Burdur'da Filistinlilere destek amacıyla Genç İHH tarafından hayır çarşısı açıldı.

        Geliri Filistin’e bağışlanacak hayır çarşısında, çeşitli yemekler ve el işi ürünler yer alıyor.

        Burdur Genç İHH Lise Birimi Sorumlusu Zeynep Aytar, gazetecilere, vatandaşların çarşıya ilgisinin iyi olduğu söyledi.

        Daha öncede STK'lerle Filistin’e destek için kermesler düzenlendiklerini belirten Aytar, "Liseli kızlarımızla beraber Filistin’e destek amaçlı kermes düzenlemeye karar verdik. Kermesimiz inşallah hayırlara vesile olur." dedi.

        Burdur İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Çetinkaya da, gündemlerinin Gazze olduğunu belirterek, "Gazzeli kardeşlerimiz için lisede okuyan öğrencilerimiz bir kermes planlamışlar. Dernek binamızın önünde kermesimizi gerçekleştiriyoruz. Burada kendi hazırladıkları yemek, el işi gibi ürünleri sergiliyorlar. Kermesimiz hayırlara vesile olsun. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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